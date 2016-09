Dax vor US-Arbeitsmarktdaten kaum bewegt

Vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten als Wochenhöhepunkt hat sich der Dax am Freitag kaum vom Fleck bewegt.

Der deutsche Leitindex stand zuletzt 0,12 Prozent höher bei 10 547,39 Punkten. Am Donnerstag war das Börsenbarometer noch ein halbes Prozent gefallen und hatte damit seinen jüngsten Schlingerkurs um die Marke von 10 600 Punkten fortgesetzt.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Freitag um 0,04 Prozent auf 21 444,90 Punkte nach, und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,08 Prozent auf 1734,34 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,41 Prozent.

Alle Augen seien auf den US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag gerichtet, schrieben die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg. Nach den Äußerungen von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen, dass der Schlüssel für die weitere Zinsentwicklung bei den Arbeitsmarktdaten liegen würde, orientierten sich nun die Marktteilnehmer an der heutigen Veröffentlichung. Einige Anleger rechnen damit, dass der Leitzins eventuell schon in diesem Monat ein weiteres Mal erhöht wird.

Hierzulande schockte Rocket Internet die Anleger. Die Start-up-Fabrik war im ersten Halbjahr vor allem wegen Wertberichtigungen bei mehreren Modehändlern tief ins Minus gerutscht. Zudem brach der Halbjahresumsatz der Rocket-Holding ein. Die Aktien sackten um rund 8 Prozent ab.

Die Anteilsscheine von Adidas verloren rund 1,5 Prozent. Belastend wirkte neben einer gestrichenen Kaufempfehlung der britischen Investmentbank HSBC auch ein Kommentar zum Verkauf des schwächelnden Golf-Geschäfts. Mit Callaway fällt nämlich wohl der Marktführer in den Vereinigten Staaten als Interessent für die Marke «TaylorMade» weg. Callaway-Chef Chip Brewer erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass zwar alle Optionen geprüft würden, ein Gebot werde es aber wahrscheinlich nicht geben.