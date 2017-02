14 chinesische Mega-Projekte, die den Atem stocken lassen

Wieviel Mauer Donald Trump tatsächlich bauen lässt? Unklar. Ob der Berliner Flughafen jemals fertig wird? Wer weiß das schon. Immerhin, die Elbphilharmonie haben die Hamburger mittlerweile fertiggestellt. Die Profis in Sachen Großprojekte aber sitzen eindeutig woanders, nämlich in China. Das aufstrebende Reich der Mitte stellt praktisch in jedem Jahr ein Projekt der Kategorie Elphi oder Großflughafen fertig.

Um den Verkehrs-Kollaps der wachsenden chinesischen Megacities zu vermeiden, werden gigantische Brücken geschlagen, schier endlose Tunnel gebohrt, Mega-Flughäfen zu Giga-Flughäfen ausgebaut. Außerdem entstehen architektonisch anspruchsvolle Wolkenkratzer, Opernhäuser oder andere Großbauten. Um die Dimensionen zu erfassen, in denen die Chinesen unterwegs sind, hier eine Auswahl chinesischer Großbauprojekte der jüngsten Zeit.