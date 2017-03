Lorraine Maurer ist 94 und arbeitet seit 44 Jahren für McDonald's

Lorraine Maurer ist eine ganz besondere Mitarbeiterin der US-Burgerkette McDonald's. Zum einen weil es ungewöhnlich ist, eine Frau in ihrem Alter hinter dem Verkaufstresen zu sehen. Denn Lorraine ist 94 Jahre alt. Aber nicht nur ihr hohes Alters ist bemerkenswert, sondern auch ihre Konzernzugehörigkeit. Die US-Amerikanerin jobbt seit 44 Jahren in einem Restaurant in Evansville im Bundesstaat Indiana.

Seit 1973 bediente Lorraine schon Kunden in dem Burgerrestaurant. "Wenn du deinen Job nichts magst, ist es eben nur ein Job. Aber ich liebe es", sagte sie dem Magazin "People". Zu den Kunden hat sie ein ganz besonders Verhältnis. "Ich weiß, wie es ihnen geht. Ich kenne ein paar ihrer Kinder. Einige bitten mich mit ihnen zu beten und das tue ich auch", sagt sie.

In der Wintermonaten kümmern sich Restaurantbesucher und Kollegen darum, dass Lorraine von zu Hause abgeholt und nach ihrer Schicht wieder nach Hause gebracht wird.

Zum Essen der Burgerkette hat sie ein bsonderes Verhätlnis. Denn sie aß in all ihren Schichten Burger und Co. An den Tagen, an denen sie krank war und nicht zur Arbeit kommen konnte, ließ sie sich das Essen von McDonald's nach Hause bringen. Ihr Liebelingsessen? "Den Filet-O-Fish", sagt sie dem Magazin. "Doch inzwischen arbeite ich in der Frühschicht und da gibt es nichts, was ich nicht mag. Heute morgen hatte ich einen Blaubeer-Muffin, zwei Spiegeleier und eine Tasse Kaffee."

McDonald's-Mitarbeiterin: "Kunden sind wie Freunde"

Ans Aufhören denkt die rüstige Lady allerdings noch lange nicht. Sehr zur Freude ihrer Chefs, Chip und Katie Kenworthy. "Nach all den Jahren begrüßt sie die Kunden mit einem wundervollen Lächeln. Lorraine hat einen sehr treuen Kundenstamm und sie freut sich darauf, dass sie ihre Bestellungen aufnehmen kann." Und Lorraine ergänzt: "Meine Kunden sind mein Leben." Sie unternehme auch in der Freizeit etwas mit ihnen. "Sie sind Freunde, nicht nur Kunden."