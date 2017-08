Diesel-Diskussion gefährdet Standort Deutschland

Nach der Forderung mehrerer Parteien nach einem Ende des Dieselantriebs fürchten Experten eine Schwächung des Industriestandorts Deutschland. Kapitalmarktanalyst Robert Halver von der Baader Bank warnte davor, die Zukunft der Diesel-Technologie als Wahlkampfthema zu missbrauchen. Sprunghaftigkeit könne Investoren abschrecken, so Halver am Montag in Frankfurt. "Eine Diskussion loszutreten, hü, hot, was machen wir jetzt, haben wir ein festes Ausstiegsdatum, haben wir keins, wollen wir am Diesel festhalten oder eben nicht, das ist etwas, was dem Standort massiv schadet. Jemand, der am Fließband steht, wo Dieselfahrzeuge hergestellt werden, was soll denn dieser Mann, diese Frau denken. Also, von daher sollte man sagen: Wir wollen ihn weiterführen, konsequent, aber dennoch auch das E-Auto weiterentwickeln. Aber nicht einmal so und einmal so." Mit Blick auf die Finanzpolitik der Europäischen Zentralbank herrsche in Frankfurt Sorge um eine weitere Aufwertung des Euro, so Halver. "Der starke Euro schwächt den Dax. Wir hatten ja erwartet, dass in Jackson Hole am Wochenende Herr Draghi etwas sagt, dass der starke Euro eben zu stark ist. Das hat er aber eben nicht getan. Und jetzt denken viele: Er lässt den Euro weiter nach oben schnellen. Aber ich bin mir sicher, im September, bei der nächsten EZB-Sitzung, wird die Trendwende eingeleitet. Und dann geht der Euro auch wieder nach unten." Derweil bekam die Frankfurter Börse die Folgen von Sturm "Harvey" in den USA spüren. Aus Furcht vor hohen Schadensforderungen trennten sich Anleger von Versicherern. Die Aktien von Allianz, Hannover Rück und Münchener Rück verloren im Frühhandel bis zu 0,7 Prozent.