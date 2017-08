Donald Trumps Tweets als Scheißhausparolen

Keine Frage. Was Donald Trump auf Twitter so alles herausbläst, ist in den Augen mancher Menschen für den A***. Auf Amazon konnte man nun tatsächlich kurzzeitig gedruckte Trump-Tweets kaufen, mit denen man sich den Hintern abwischen kann. Die US-Seite des Onlineversandhändlers bot am Freitag "Donald Trump Classic Tweets Toilet Paper" an, wie der "Washington Examiner" berichtete.

Abgedruckt waren laut Bericht Tweets, die Donald Trump vor seiner Zeit als Präsident geschrieben hatte. Darunter Perlen wie der Ausspruch aus dem Jahr 2014: "Are you allowed to impeach a president for gross incompetence?" ("Kann man einen Präsidenten wegen grober Inkompetenz seines Amtes entheben?") Auch der Trump-Tweet "Das Wahlmännergremium ist ein Desaster für die Demokratie" aus dem Jahr 2012 zählt zu den Klassikern, die einen Platz auf der Klorolle gefunden haben. Schließlich verdankt Trump seine spätere Wahl zum Präsidenten eben jenem Gremium, während er nach abgegebenen Wahlstimmen der Bevölkerung klar gegen Hillary Clinton verloren hätte.

Klopapier mit Trump-Konterfei

Eine Rolle des Klopapiers kostete für Prime-Kunden 11,99 Dollar. Ein Screenshot zeigt, dass das Produkt von einem Anbieter namens "Toilet Tweets" stammt und die Lieferung von Amazon abgewickelt wurde ("Fulfilled by Amazon"). Das ist insofern pikant, als Trump Amazon-Chef Jeff Bezos zu einer persönlichen Feindfigur erhoben hat. Bezos gehört auch die Trump-kritische Washington Post, die Trump für "Fake News" hält.

Fullscreen

Das Trump-Tweet-Klopapier wurde allerdings laut Examiner bereits am Freitag wieder aus dem Amazon-Angebot genommen. Wer sich den umstrittenen US-Präsidenten mit aufs stille Örtchen nehmen will, findet allerdings sowohl im US-Angebot als auch auf Amazon.de Alternativen. Toilettenpapier mit dem Konterfei Trumps wird gleich von mehreren Anbietern auf Amazon verkauft. Und die legendäre Trump-Tweet-Wortschöpfung "covfefe" ist als T-Shirt zu haben.