Trump will Bau von umstrittenen Ölpipelines vorantreiben

"Wir werden sehen, ob wir diese Pipeline gebaut bekommen", sagte US-Präsident Donald Trump am Dienstag und unterschrieb einen entsprechenden Erlass. Er will den Bau zweier umstrittener Ölpipelines im Mittleren Westen vorantreiben. Konkret geht es um die Projekte Keystone XL und Dakota Access. Trump sagte, über beide Projekte werde noch verhandelt. Er will erreichen, dass für die Röhren Stahl aus US-Fabriken verwendet wird. Der Präsident unterzeichnete zudem einen Erlass, mit dem Umweltprüfungen und die Genehmigung wichtiger Infrastrukturprojekte beschleunigt werden soll. Nach der Ankündigung kam es zu Protesten vor dem Weissen Haus. Trumps Vorgänger Barack Obama hatte den Bau von Keystone XL wegen Umweltbedenken verhindert. Beim Projekt Dakota Access gibt es Verzögerungen, weil sich Indianer in der Region gegen den Bau wehren. Die Ureinwohner fürchten um die Wasserversorgung. Das Reservat Standing Rock erklärte, man werde gegen Trumps Entscheidung klagen.