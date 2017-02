Piloten und Lufthansa nehmen Schlichterspruch an

Frankfurt/Main (dpa) -

Nach 14 Streiks haben die Lufthansa und ihre Piloten einen Kompromiss gefunden. Beide Seiten nahmen einen Vorschlag des Schlichters zu den Gehältern von 5400 Piloten an.

Die Einigung bezieht sich auf die Gehälter der Piloten im Konzerntarifvertrag (KTV) von Lufthansa, Lufthansa Cargo und Germanwings.

Wie die Lufthansa weiter mitteilte, erhalten die Piloten eine Vergütungserhöhung in vier Stufen in Höhe von insgesamt 8,7 Prozent erhalten. Zusätzlich gebe es eine Einmalzahlung im Gesamtvolumen von rund 30 Millionen Euro, was voraussichtlich einer Ausschüttung von 5000 bis 6000 Euro je Beschäftigten entspreche. Die Laufzeit der Vergütungstarifverträge gilt laut Lufthansa bis Ende 2019.

Der Tarifkonflikt läuft seit bereits seit 2012 - mit mittlerweile 14 Streiks, 500 Millionen Euro Kosten und ungezählten Verhandlungsrunden. Der bislang letzte Streik hatte Reisepläne von Lufthansa-Kunden Ende November durcheinander gebracht.