Hätten Sie erkannt, um welches Unternehmen es sich handelt?

Welches weltbekannte Unternehmen verbirgt sich hinter diesem Logo? Eine Meerjungfrau auf braunem Grund. Das Fabelwesen im Logo steht für die historische Verbindung von Kaffee und Seefahrt. Der Name des Unternehmens ist „Starbucks“. Das Logo verändert sich in den folgenden Jahrzehnten. Heute steht das Gesicht der Meerjungfrau für die Marke Starbucks. Dieses Logo sieht aus wie ein Mittelalterlicher Holzstich. Isaac Newton sitzt unter einem Apfelbaum. Das Bild ist eine Anspielung auf das Gravitationsgesetz des Wissenschaftlers. Es handelt sich um das erste Logo des Unternehmens "Apple". Heute ist die Silhouette des angebissenen Apfels das Logo des Unternehmens. Das Logo dieses Unternehmens hat seine Ursprünge in einem Zusammenschluss vier verschiedener Kraftfahrzeughersteller. Der Name des Unternehmens ist „Audi“. Heute sind die Ringe des ersten Zusammenschlusses das Markenzeichen des Autoherstellers.