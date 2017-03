Kein Freihandel, kein Klimawandel - was in der Abschlusserklärung alles fehlt

In Baden-Baden ist am Samstag das G20-Treffen der Finanzminister zu Ende gegangen. Die Abschlusserklärung enthält zum ersten Mal seit vielen Jahren kein Bekenntnis zum Freihandel. Hintergrund ist die Ankündigung der US-Regierung, die amerikanische Wirtschaft gegen ausländische Konkurrenz abzuschotten und neue Handelsschranken aufbauen. Wie erwartet scheiterte auch eine gemeinsame Erklärung zum Kampf gegen den Klimawandel. Denn US-Präsident Donald Trump hält die globale Erwärmung für einen Schwindel, Projekte dagegen seien Geldverschwendung. In Währungsfragen konnten sich die Finanzminister aber einigen. Alle beteiligten Länder unterschrieben das Bekenntnis, vom Abwerten ihrer Währung abzusehen. Die US-Regierung hatte unter anderem China und Deutschland vorgeworfen, ihre Währungen abzuwerten um Handelsvorteile zu bekommen. Gut voran komme auch eine Initiative, mit der Steuerschlupflöcher für Konzerne geschlossen werden sollen. So wollen die Industrieländer verhindern, dass internationale Konzerne wie Google, Amazon und Apple ihre Gewinne von einem Land ins nächste verschieben und am Ende kaum Steuern bezahlen. Gut 95 Länder und Rechtsgebiete beteiligten sich an der Initiative. Anlässlich des G20-Finanzministertreffens hatten auch mehrere Organisationen und Gruppierungen zu Protesten aufgerufen. Einige hundert Demonstranten zogen mit Transparenten und Plakaten durch die Innenstadt von Baden-Baden. Die Organisationen forderten die Politiker auf, für eine gerechtere und kooperativere Weltwirtschaft einzutreten.