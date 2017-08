Das verdienen die Schauspieler von "Game of Thrones"

Die siebte Staffel der HBO-Serie " Game of Thrones" bietet imposante Schlachten in Hollywood-Optik - am Montag läuft die siebte und somit letzte Folge der Staffel. Auch wenn die vorerst vorletzte Staffel sich dem Ende neigt: Die Entwicklung der Schauspieler-Gagen scheint keine natürlichen Grenzen zu kennen.



Denn die Hauptdarsteller Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Kit Harington (Jon Snow), Lena Headey (Cersei), Nikolaj Coster-Waldau (Jamie) und Peter Dinklage (Tyrion) konnten sich über Rekord-Summen freuen. Bis zu umgerechnet 2,5 Millionen Euro sollen die wichtigsten Darsteller bekommen - und das pro Folge, berichtet der "Daily Express".

Serienschauspieler mit hohen Gagen

Bislang standen die Darsteller von "Big Bang Theory" an der Spitze der bestbezahltesten Serienschauspieler. Die drei Stars der Sitcom Jim Parsons, Johnny Galecki und Kaley Cuoco bekommen rund eine Million Euro pro Folge. Kevin Spacey verdient pro Folge "House of Cards" 500.000 Dollar. Mark Harmon erhält als "Special Agent Gibbs" in "Navy CIS" rund 525.000 Dollar plus Gewinnbeteiligung. Und Claire Danes erhält für "Homeland" laut "Businessinsider" etwas weniger - sie verdient pro Folge rund 450.000 Dollar, berichtet der "Spiegel". Mariska Hargitay, die bei "Law and Order: Special Victims Unit" mitspielt, wird ebenfalls mit 450.000 Dollar pro Folge entlohnt.

"Game of Thrones": Gage plus Boni für die Darsteller

Das fürstliche Einkommen der "GoT"-Darsteller ist allerdings nicht nur als reine Gage zu verstehen, sondern setzt sich aus komplexen Bonuszahlungen zusammen. So profitieren die Schauspieler davon, dass HBO die Serie inzwischen in 170 Ländern ausstrahlen lässt, so "Daily Express". Auch der enorme Erfolg in den USA hat Einfluss auf die Gage. Die sechste Staffel lockte pro Folge rund 23 Millionen Zuschauer. Auch die Wiederholungen im US-Fernsehen würde den Hauptdarstellern Geld einbringen.

Die Gagen der "Game of Thrones"-Darsteller sollen auch für die achte Staffel gelten, die im kommenden Jahr ausgestrahlt wird.