Comdirect schlägt sich trotz Niedrigzinsen wacker

Quickborn/Frankfurt - Die Onlinebank Comdirect hat sich im vergangenen Jahr trotz niedriger Zinsen und der Zurückhaltung ihrer Kunden bei Wertpapiergeschäften wacker geschlagen. Der Gewinn stieg um 42 Prozent auf unterm Strich annähernd 93 Millionen Euro, wie die Commerzbank-Tochter am Dienstag in Quickborn und Frankfurt mitteilte. Schwächen im Tagesgeschäft konnte sie vor allem durch den Verkauf ihrer Anteile am Kreditkartenanbieter Visa Europe ausgleichen.