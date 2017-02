Konjunkturplus und Etatüberschuss: Bundesamt legt Daten vor

Die robuste Konjunktur und die historisch günstige Lage auf dem Arbeitsmarkt haben die öffentlichen Kassen in Deutschland im vergangenen Jahr gefüllt. Zudem konnte sich der Staat dank niedriger Zinsen günstiger verschulden.

Nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes belief sich der Überschuss von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialkassen auf 19,2 Milliarden Euro oder 0,6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Endgültige Zahlen sowie Details zur Konjunkturentwicklung im vierten Quartal 2016 gibt die Wiesbadener Behörde heute bekannt.

Der deutsche Staat hat damit 2016 zum dritten Mal in Folge mehr Geld eingenommen als ausgegeben und ist weit entfernt von der Defizit-Grenze des Maastricht-Vertrages. Danach darf die jährliche Neuverschuldung höchstens 3,0 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) betragen.

Zum Jahresende 2016 hatte der Konjunkturaufschwung in Deutschland wieder an Tempo gewonnen. Nach ersten Zahlen der Statistiker legte das BIP gegenüber dem dritten Quartal um 0,4 Prozent zu. Im Gesamtjahr stand ein Plus von 1,9 Prozent.

Getragen wurde das Wachstum der größten Volkswirtschaft Europas im vierten Quartal 2016 von der Konsumfreude der Verbraucher, den Ausgaben des Staates, unter anderem für die Unterbringung von Flüchtlingen, sowie dem Bauboom. Obwohl die Exportwirtschaft ein Rekordjahr hinlegte, bremste der Außenhandel das Wirtschaftswachstum - die Importe stiegen stärker als die Exporte.