Bleibt es bei dem Eröffnungstermin zum Jahresende 2017 von BER? Nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin am 18. September dürften neuen Wahrheiten über den Fortschritt der Großbaustelle im Süden Berlins ans Tageslicht kommen und ob der avisierte Termin Ende 2017 zu halten ist.

Schon jetzt sieht die Deutsche Lufthansa den Termin kritisch. Die größte deutsche Fluglinie halte es für ungünstig, den Flughafen mit einem knapp genähten Winterflugplan zu eröffnen, mit der Gefahr unter anderem von Schnee und Nebel, sagte der Leiter der Abteilung Konzernpolitik, Thomas Kropp, am Samstag im "rbb-Inforadio".

Daher sei es besser, den Flughafen erst im Sommer 2018 zu in Betrieb zu nehmen. Dann wolle die Lufthansa am Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg auch mit Langstreckenangeboten an den Start gehen, sagte Kropp. Dies gehe von Tegel aus nicht. "Tegel ist zu klein für neue Langstreckenangebote", meinte der Konzernsprecher.

Die Flughafengesellschaft reagierte reserviert auf den Vorstoß der Lufthansa. "Unser Ziel ist weiterhin die Inbetriebnahme Ende 2017", sagte FBB-Sprecher Lars Wagner. "Dazu besteht nach wie vor die Chance."