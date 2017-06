Achtung - diese Ikea-Schüssel kann Obst abfackeln

Ikea ist Deutschlands Möbelhaus Nummer 1 - kaum ein Haushalt, in dem nicht mindestens ein Billy-Regal oder zumindest Teelichter des schwedischen Unternehmens zu finden sind. Nun gibt es Wirbel um eine Schale von Ikea. Denn im Inneren der Edelstahl-Schüssel kann es schnell ganz schön heiß werden, wie ein Video bei Facebook zeigt.

Der Schwede Richard Walter postete ein Video, das eben die Ikea-Schüssel zeigt. Die "Blanda Blank" besteht außen aus mattem Stahl, im Inneren der Schüssel ist das Material aber glänzend. Für das Experiment stellte Walter die Schüssel in die Sonne auf seinem Balkon. So weit, so unspektakulär. Doch als er einen Schnipsel Zeitungspapier in die Schüssel hält, beginnt es sofort zu rauchen und fängt dann Feuer. Klingt nach einem lustigen Trick? Nein,der Versuch ist eher verstörend. Denn tatsächlich entzündet sich das Papier in sehr kurzer Zeit. Dass die Schüssel so enorm heiß werden kann, hatte Walter zuvor beim Trauben essen bemerkt. Denn auch sie fingen in der Schüssel Feuer. Er beobachtete eine Lichtbündelung, berichtet er der schwedischen Zeitung "Aftonbladet". "Ich sah, dass es in der Obstschale brannte. Wie kann das sein, dachte ich mir", so Walter zu der Zeitung. Mit dem Papier-Experiment stellte er diesen Vorgang nach.

Ikea prüfte die Vorwürfe

Ikea reagierte schnell auf das Facebook-Video. Das Unternehmen sagte gegenüber der Zeitung "Aftonbladet", dass man "prüfe was genau passiert ist".

Inzwischen gab Ikea Entwarnung: Produktsicherheit sei dem Unternehmen sehr wichtig, lässt der Ikea-Sprecher Emil Eriksson wissen. Damit die Schüssel wirklich Feuer entfachen könne, seien aber einige unterschiedliche Parameter nötig. Das Risiko, dass es dazu kommen würde, sei sehr gering, zitiert "The Local" den Sprecher. Außerdem: Durch die runde Form der Schale könne sich ein Feuer auch nicht ausbreiten.