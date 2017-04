Beziehungsstress beim Möbelkauf - so will Ikea die Liebe retten

Jeder, der sich bei Ikea mit seinem Lebenspartner schon mal über die passende Einrichtung gestritten hat, weiß genau: Ein Besuch im schwedischen Möbelhaus kann zum Tanz auf dem Drahtseil werden. Der Comedian Jeff Wysaski hat das nun zum Anlass genommen, vor Ort Abhilfe zu schaffen. In einer kalifornischen Filiale hat er eine "Relationship Saving Station" (frei übersetzt: "Beziehungsrettungsstation") installiert.

Dort können sich gestresste Paare auf ganz spezielle Weise beruhigen: Indem sie sich das Bild eines süßen Hundewelpen anschauen oder einen Hut in Milchkartonform aufsetzen. Die ganze Klaviatur von Wysaskis Beziehungsrettungsmaßnahmen finden Sie in unserer Fotostrecke. Und vielleicht schon bald auch in einer Ikea-Filiale in ihrer Nähe.