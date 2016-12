Das Jahr 2016 hat uns wieder viele neue Produkte beschert. Apple hat das iPhone 7 auf den Markt gebracht und Amazon den sprachgesteuerten Lautsprecher Echo. Andere Produkte, wie der Bio-Burger von McDonald's, wurden dagegen schon wieder aus dem Programm genommen und haben das Jahresende nicht erlebt.

Und dann gibt es da noch eine Reihe von Produkten, über die sich Kunden in diesem Jahr so richtig aufgeregt haben. Mal war das Produkt eigentlich toll, aber es gab zu wenig davon, sodass viele Kunden leer ausgingen. Andere Produkte dagegen hielten nicht, was sie versprachen. Außerdem gab es Hakenkreuz-Alarm auf Weihnachtsschmuck und eine Ratte, die in einen Mantel eingenäht wurde. Unser Jahresrückblick 2016 auf Produkte, die für Ärger sorgten.