Erstes Aldi-Bistro soll bald in Köln eröffnen

Der Discounter Aldi Süd will in Köln mit einem Bistro auf Kundenfang gehen. Vom 26. April an wird der Billiganbieter drei Monate lang in einem Containerbau am Kölner Medienpark Menüs anbieten, bei denen alle Zutaten aus dem Aldi-Sortiment stammen. Wie der Billiganbieter mitteilte, soll das Bistro nach drei Monaten in eine andere Stadt weiterziehen.

«Das Bistro soll die Loyalität der Kunden zur Marke Aldi stärken», sagte die Aldi-Süd-Marketing-Direktorin Sandra Sibylle Schoofs. Insgesamt soll die Pop-up-Gaststätte auf 90 Quadratmetern Platz für 50 Gäste bieten. Täglich gibt es ein Menü aus Vorspeise, Hauptgang und Nachtisch zum Einheitspreis von 7,99 Euro.

Discounter nutzen zurzeit häufig sogenannte Pop-up-Stores für Werbeaktionen. So betrieb Aldi-Konkurrent Lidl im vergangen Jahr zehn Tage lang zwischen den Luxusläden am Neuen Wall in Hamburg einen Pop-up-Store für seine Textilmarke Esmara.