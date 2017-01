Lidl, Aldi und Co.: Das sind die größten Einzelhändler der Welt

Aldi und Lidl sind nicht nur in Deutschland omnipräsent. Auch andere Teile der Welt haben die Discounterriesen mit ihren Filialen überzogen. Das Aldi-Imperium erstreckt sich über 17 Länder. Die Schwarz-Handelsgruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören, ist sogar in 26 Ländern aktiv.



Mit ihren weltweiten Umsätzen landen beide Einzelhandels-Imperien in den Top Ten weltweit. Noch mehr verkauft nur die Konkurrenz aus den USA, wie der Report "Global Powers of Retailing 2017" der Beratungsgesellschaft Deloitte zeigt. Die Studie listet die 250 größten Einzelhandelskonzerne der Welt, gemessen am Umsatz im Geschäftsjahr 2015 (Daten bis Juni 2016). Unsere Fotostrecke zeigt, in welchen Einzelhandelsketten das meiste Geld ausgegeben wird.