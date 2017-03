Lidl, Ikea, dm und Co.: Bei diese Marken stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis

Es gibt Luxusmarken, die so teuer sind, dass sie sich kaum jemand leisten kann. Es gibt Billigmarken, die so schäbig sind, das sie niemand haben will. Und irgendwo dazwischen finden sich die Marken, denen die Verbraucher ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis attestieren. Diese Preis-Leistungs-Sieger hat das Marktforschunginstitut YouGov nun in einer repräsentativen Umfrage ermittelt.



Über einen Zeitraum von einem Jahr befragte YouGov jeden Tag rund 2400 deutsche Verbraucher. Sie konnten rund 1000 Marken aus 31 Kategorien auf einer Preis-Leistungs-Skala von minus 100 bis plus 100 einordnen. Den besten Wert aller Unternehmen erreichte der Discounter Lidl (54,1 Punkte), gefolgt von dm (53,2) und Deichmann (52,2). Eine Auswahl der Marken, denen die Deutschen ebenfalls ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bescheinigen, zeigt unsere Fotostrecke.