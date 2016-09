Wer am Neuen Wall nahe dem Hamburger Rathaus shoppen geht, sollte lieber ein dickes Portemonnaie mitbringen. Ob Prada, Gucci oder Louis Vuitton - hier sind alle Luxus-Marken auf wenigen hundert Metern versammelt. Seit Donnerstag haben die Pradas und Guccis einen ungewöhnlichen, neuen Nachbarn: Ausgerechnet Discounter Lidl hat eine Boutique auf der Edel-Meile eröffnet.

In dem Laden präsentiert Lidl seine neue Premium-Kollektion "Esmara" - Oberteile, Hosen und Mäntel für den anstehenden Herbst. Der komplett renovierte Laden sieht tatsächlich edel aus, lediglich an der hinteren Wand prangt eine dezente Version des Lidl-Logos. Das typische blau-gelbe Logo, das "billigbillig" signalisiert, findet sich lediglich auf dem Display an der Kasse. Nichtsdestotrotz hat die Ware auf den Kleiderstangen nichts mit Luxus-Fashion zu tun. Der teuerste Artikel im 44-teiligen Sortiment ist ein Kaschmir-Pullover für 49,99 Euro. Dafür bekäme man nebenan wahrscheinlich noch nicht mal einen Schnürsenkel.

Lidl will mehr als billig sein

Trotzdem passt der vermeintliche Premium-Shop in Lidls längerfristige Strategie, nicht nur als billig, sondern auch als wertig wahrgenommen zu werden. Für dieses Ziel ließ der Discounter zuletzt schon seine Läden flächendeckend umbauen und nahm immer mehr Markenprodukte ins Sortiment auf.

Auch Konkurrent Aldi verfolgt eine ähnliche Strategie. Schönere Läden, mehr Markenprodukte - und Designer-Mode zur Aufwertung des Sortiments. Im September geht Aldi Süd mit einer Herbstkollektion von Jette Joop in den Markt.

Als Start einer großen Kette von Lidl-Mode-Boutiquen ist der sogenannte Pop-up-Store in Hamburg aber nicht zu sehen. Das Ganze ist vielmehr eine aufwendige Promo-Aktion für die Esmara-Kollektion. Nur zehn Tage nach der Eröffnung macht Lidls Edel-Boutique schon wieder zu und die Pradas sind wieder unter sich. Auf Dauer will sich Lidl die teure Miete am Neuen Wall dann lieber doch nicht leisten. Die Modeartikel gibt es stattdessen ab 11. September online zu kaufen, und ab 19. September in 3200 Lidl-Filialen.