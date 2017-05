Lidl-Produkte im Blindtest: Schmecken Spitzenköche den Unterschied?

Lidl hat sich neben Aldi zum beliebtesten Discounter der Deutschen gemausert. Beim Umsatz liegt das Lidl-Imperium sogar schon vorne und auch beim Image hat der Aldi-Konkurrent deutlich aufgeholt. Das Versprechen: Wir können nicht nur billig, sondern bieten auch gute Qualität. Aber stimmt das auch?

Das ZDF hat in seiner Sendung "Das Lidl-Imperium" die Qualität der Lidl-Produkte getestet. Zum großen Geschmackstest ließen sich zwei Spitzenköche, eine Ernährungswissenschaftlerin und eine Landwirtin jeweils zwei Mehr-Gänge-Menüs vorsetzen. Das eine bestand nur aus Lidl-Produkten, das andere war in teuren Bioläden zusammengekauft worden. Der Clou: Das Testessen fand in einem Dunkelrestaurant statt, sodass ein echter Blindtest gewährleistet war.

Die Produkte für das Lidl-Menü kosteten insgesamt rund 100 Euro, die Gourmetprodukte aus dem Bioladen etwa das Dreifache. Schmecken sie auch dreimal so gut?

Lidl gegen Gourmet - ein Duell in drei Gängen

Zum Start gibt's ein Gläschen Lidl-Champagner zu 12,99 Euro die Flasche und einen edlen Champagner für 48 Euro. Überraschung: Keiner der Blindtester findet den edlen Tropfen besser, das Discountergesöff liegt klar vorne. Als nächstes die Vorspeise, eine Ingwer-Karottensuppe: Hier ist das Geschmacksurteil der Experten ausgeglichen. Lidl kann also mithalten, zudem ergibt eine Laboranalyse des Billig-Gemüses keine unangenehmen Auffälligkeiten.

Zum Hauptgang gibt’s je ein Rinderfilet von Lidl für 29,99 Euro das Kilo sowie vom Biometzger zum Kilopreis von 55 Euro. Et voilà: Das Gourmetfleisch liegt diesmal deutlich vorne in der Gunst der Blindverkoster. Und auch beim Nachtisch - Schokoküchlein mit Mango - macht die teure Variante das Rennen. Unterm Strich endet das Blindduell Lidl gegen Gourmet aber Unentschieden.

Brot vom Bäcker ist besser

Besonders stolz ist Lidl auch auf sein frisches Brot, das offensiv beworben wird. Daher lässt das ZDF in einem weiteren Test drei Brot-Sommeliers die Qualität von vier Discounterbroten und eines Handwerksbäckers begutachten - diesmal im Hellen. Das Urteil der Brotexperten: Im Vergleich mit den Broten von Aldi, Penny und Netto schneidet Lidl gut ab, vom Bäckerbrot aber ist es meilenweit entfernt.



Insgesamt lautet das Fazit: Die Qualität von Lidl kann sich sehen lassen. Probleme sieht der ZDF-Report dagegen bei der Fairness im Umgang mit den Mitarbeitern.

Die gesamte Sendung können Sie sich hier in der ZDF-Mediathek ansehen