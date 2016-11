Im Tarif-Clinch mit der Lufthansa erhöhen die Piloten den Druck auf die größte deutsche Airline. Die Vereinigung Cockpit verlängerte den Ausstand bis einschließlich Freitag. An diesem Tag seien alle Kurzstrecken-Piloten aufgerufen, die Arbeit niederzulegen, teilte die Gewerkschaft am Mittwochabend mit. Die Lufthansa annullierte bislang für Donnerstag 912 Flüge, etwa zwei Drittel der Verbindungen ihrer Stammmarke. Am Mittwoch fielen rund 880 Flüge aus. Damit durchkreuzten die beiden Streiktage die Reisepläne von rund 215.000 Lufthansa-Passagieren. Die Verärgerung der Fluggäste am Münchener Flughafen am Donnerstagmorgen war entsprechend: "Ich denke, die Herrschaften sollten sich langsam mal überlegen, was sie verdienen, auch wenn es eine große Verantwortung ist. Aber ich glaube, jetzt ist meine Geduld langsam am Ende. Ich fliege seit Jahren, aber das ist unglaublich. Nein, kein Verständnis mehr." "Also, ich bin sehr verärgert, muss ich schon sagen. Verständnis überhaupt keines. Nun sind wir nicht die Vielflieger, aber wenn wir dann schon mal weiter weg fliegen und dann so ein Chaos, das ist schon sehr ärgerlich." "Was mich am meisten ärgert, dass es alles so spontan ist, dass man keine Planung machen kann. Dass es nicht heißt, in drei Tagen zum Beispiel canceln wir diesen und diesen Flug, sondern von Stunde zu Stunde quasi wird das den Passagieren mitgeteilt, dass sie jetzt nicht fliegen können. Und dann ist es ihnen überlassen, sich um einen neuen Flug zu kümmern." Es ist bereits der 14. Streik, in der seit April 2014 schwelenden Tarifauseinandersetzung zwischen der Pilotengewerkschaft und der größten deutschen Airline. Cockpit fordert rückwirkend ab 2012 eine Lohnerhöhung von 3,7 Prozent im Jahr. Die Lufthansa bietet 2,5 Prozent über eine Laufzeit von gut sechs Jahren. Aber neben dem Geld geht es in dem Clinch vor allem auch um die Alters- und Vorruhestandsversorgung der Piloten.