Emma und Dunlopillo rufen Matratzen zurück

Das Unternehmen Dunlopillo ruft Matratzen zurück. Kunden, die zwischen dem 26. September und 6. Oktober eine Matratze Dunlopillo oder Emma gekauft haben, sind davon betroffen. Grund für den Rückruf ist ein gesundheitsschädlicher Stoff, der eventuell in die Matratzen gelangt sind. BASF hatte gemeldet, dass einen Kunststoff, der auch bei der Herstellung von Matratzen verarbeitet wird, mit Dichlorbenzol kontaminiert sei. Der Stoff steht im Verdacht, gesundheitsschädlich und umweltbelastend zu sein. Ob der Stoff tatsächlich in den Matratzen nachweisbar sei, ist nicht geklärt. "Auch wenn die abschließenden Ergebnisse noch nicht vorliegen, besteht der Verdacht für eine gesundheitliche Gefährdung – das reicht uns, dass wir alle betroffenen Matratzen, die beim Endkunden oder am POS [Handel] liegen, zurückholen und durch neue ersetzen", erklärt Manuel Müller, Geschäftsführer Dunlopillo, berichtet "t-online.de".

Emma und Dunlopillo betroffen

Unter der Servicerufnummer 069 999 997 830 werden Fragen von Verbrauchern beantwortet. Kunden, die in dem genannten Zeitraum eine Matratze gekauft haben, und Händler können die Matratze an den Hersteller zurücksenden. Die Kosten übernimmt Dunlopillo. Wer eine Emma-Matratze gekauft hat, kann sich per Telefon oder Mail an die Firma wenden (Service-Hotline 069 153 22 90 90 oder support@emma-matratze.de).

Der Geschäftsführer des Fachverbandes Schaumkunststoffe und Polyurethane e. V., Klaus Junginger, sagte der Deutschen Presse-Agentur, man könne derzeit nicht klären, wie viel von dem verarbeiteten Produkt bereits beim Endverbraucher angekommen sei. Er beklagte ein Informationsdefizit. "Es gibt Probleme, es gibt auch erhöhte Konzentrationen, wir wissen nicht in welchem Umfang, wir wissen nicht, ob schädlich", sagte er. "Es ist für alle Beteiligten - inklusive natürlich Endverbraucher - ein Riesenproblem." Dichlorbenzol kann Haut, Atemwege und Augen reizen und steht im Verdacht, Krebs zu verursachen.