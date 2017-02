High Tech im Trinkbecher! Der Fast-Food-Riese McDonalds’s will ein Alltagsprodukt revolutionieren. Der Straw, kurz für "Suction Tube for Reverse Axial Withdrawal" - zu deutsch Saugrohr für axiale Rückwärtsbewegung, soll Milchshake-Schlürfen einfacher machen. Statt einem Loch, hat der gebogene Halm 5 Löcher. In einem selbstironischen Werbeclip stellt der Konzern den Halm als technische Innovation dar: Entwickelt von Raumfahrtingenieuren. Denn die, so heißt es im Video, sind schließlich superduper schlau. Wer in den Genuss des High Tech Halms kommen möchte, muss Glück haben. Lediglich 2000 Exemplare werden in 80 Städten innerhalb der USA und Kanada verteilt.