In diese Städten liefert McDonald's ab April Burger und Co. aus

McDonald's baut den Lieferservice in Deutschland aus. Künftig können Kunden sich ihre Burger in 20 Städten in Deutschland liefern lassen. Das Angebot startet am April in den Städten Köln, München, Berlin, Essen, Düsseldorf, Hamburg, Bremen, Hannover, Mannheim, Bonn, Mainz, Frankfurt, Wiesbaden, Offenbach und Nürnberg. Aber nicht nur die Lieferung nach Hause will McDonald's übernehmen. Das Unternehmen will Burger und Co. auch für ein Picknick im Park oder an den Arbeitsplatz liefern. Eine Liefergebühr erhebt der Burgerbrater für diesen Service nicht, allerdings beträgt der Mindestbestellwert 15 Euro. Mindestens 200 Filialen der Kette machen bei dem Lieferangebot bis Jahresende mit.

Laut Holger Beeck, Chef von McDonald's in Deutschland, hätten die Fans der Burgerkette genau auf diesen Service gewartet. Ob McDonald's überhaupt liefert, können Kunden unter www.mcdelivery.de checken.

Der Schritt kommt wenig überraschend. Bereits im vergangenen Jahr hatte McDonald's die Essenlieferung getestet. Die Städte Osnabrück, Köln und München waren Pilotstädte, um die Abläufe zu erproben. Für die Lieferung arbeitet der Burgerbrater mit den bekannten Lieferunternehmen Lieferando, Deliveroo und Foodora zusammen. Der Konkurrent Burger King hatte bereits früher mit dem Essen auf Rädern begonnen.

McDonald's bietet neue Menüs zum Bestellen

Allerdings gibt es Einschränkungen bei der Lieferung, denn nicht alle Produkte aus dem Sortiment von McDonald's können auch bestellt werden. So findet sich beispieslweise Eis nicht auf der Karte. Neben den Klassikern wie Big Mac oder Chicken McNuggets soll es auch Menü-Kombinationen geben, die so im Restaurant nicht bestellt werden können. Als Beispiel nennt die Burgerkette in ihrer Ankündigung die Burger-Party für 24,99 Euro (2 x 4 Burger oder Chicken McNuggets nach Wahl) oder das Family Menü für 13,99 Euro (ein Happy Meal und zwei Burger nach Wahl).