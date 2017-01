Weniger Inhalt, höherer Preis: Evian ist die Mogelpackung des Jahres

Kleinere Packungen für den gleichen Preis - so versuchen viele Hersteller Preiserhöhungen durchzusetzen, ohne dass der Kunde dies so richtig bemerkt. Im Sinne der Verbraucher sind solche Tricks nicht, daher stellt die Verbraucherzentrale regelmäßig neue Fälle an den Pranger.



Evian ist Mogelpackung des Jahres

Ein besonders dreister Fall von Verbrauchertäuschung ist nun zur Mogelpackung des Jahres gewählt worden. Das Mineralwasser der Marke Evian in der 1,25-Liter-Flasche hat den Negativ-Preis erhalten. Die Füllmenge der Evian-Flasche wurde vom Hersteller Danone Waters im April 2016 von 1,5 auf 1,25 Liter reduziert - der Preis im Handel wurde dagegen angehoben. In einigen Supermärkten mussten Verbraucher bis zu 50 Prozent mehr für ihr Wasser zahlen. "Viele Verbraucher fanden diesen rasanten Preisanstieg anscheinend besonders unverschämt, haben aber wohl auch wegen der Unverfrorenheit, mit der Danone Waters vorging, für Evian gestimmt", sagte Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg. Denn Danone nutzt für das Mineralwasser weiterhin eine Quelle am Genfer See. Lediglich die Verpackung wurde geändert - der Hersteller verkauft das Wasser nun in einer stabileren PET-Flasche. "Damit ist das Produkt nicht nur Geldschneiderei", so Valet, "sondern zudem ein großer Umweltfrevel, denn es wird mehr Kunststoff PET benötigt, um weniger Wasser in Einwegflaschen abzufüllen."

Knapp dahinter: Crunchips, Choco Crossies, Miracoli und Milka

Bei Wahl der Mogelpackung 2016 haben mehr als 23.000 Verbraucher mitgemacht. Evian von Danone erhielt mehr als 38 Prozent der Stimmen, dahinter folgten Crunchips von Lorenz Bahlsen (10,1 Prozent), Choco Crossies von Nestlé (35,1 Prozent), Miracoli von Mars (7,2 Prozent) und Milka von Mondelez (9,3 Prozent).



"Alle fünf Kandidaten haben klammheimlich die Füllmengen ihrer Produkte reduziert und damit Tausende treuer Kunden hinters Licht geführt", sagt Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg.