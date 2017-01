Kleinere Packungen für den gleichen Preis - so versuchen viele Hersteller Preiserhöhungen durchzusetzen, ohne dass der Kunde dies so richtig bemerkt. Im Sinne der Verbraucher sind solche Tricks nicht, daher stellt die Verbraucherzentrale regelmäßig neue Fälle an den Pranger.



Fünf besonders ärgerliche Fälle des abgelaufenen Jahres stellen die Verbraucherschützer nun zur Wahl der " Mogelpackung des Jahres 2016". Mit Evian von Danone, Crunchips von Lorenz Bahlsen, Choco Crossies von Nestlé, Miracoli von Mars und Milka von Mondelez handelt es sich bei allen um bekannte Marken großer Lebensmittelkonzerne.



"Alle fünf Kandidaten haben klammheimlich die Füllmengen ihrer Produkte reduziert und damit Tausende treuer Kunden hinters Licht geführt", sagt Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg. Die Abstimmung über die Mogelpackung des Jahres läuft bis zum 22. Januar.



Hier geht's zur Abstimmung der Verbraucherzentrale