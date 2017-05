Auf diesen Schiffs-Giganten passen über 20.000 Container

Da staunen selbst die schiffserprobten Hamburger:

Die „MOL Triumph“ ist ein richtig dicker Pott.



Für den Hamburger Hafen ist ihr Anlauf gar ein Rekord:

Erstmals liegt ein Schiff mit einer Kapazität von über 20.000 Containern im Hafen. Entsprechend umfangreich werben Stadt und Hafen mit dem Giganten. Am Elbufer beobachten zahlreiche Schaulustige die Ankunft des Schiffes.

Auf 400 Metern Länge und 59 Metern Breite kann die „MOL Triumph“ 20.170 Standardcontainer (TEU) transportieren. Eingesetzt wird sie auf der Handelsroute von China nach Europa. Den Titel des größten Containerschiffes trägt die „MOL Triumph“ allerdings nicht. Denn nahezu zeitgleich wurde in Korea mit der „Madrid Maersk“ ein noch größeres Schiff für 20.568 TEU fertig. Und in wenigen Wochen geht mit der „OOCL Hong Kong“ (21.100 TEU) schon wieder ein neuer Rekordhalter auf große Fahrt.

Für den Hamburger Hafen gibt es aber ein ganz anderes Problem: Die riesigen Schiffe passen vollbeladen nicht mehr auf die Elbe. Eine Vertiefung des Flusses ist seit Jahren in Planung, aber äußerst umstritten. Aber zur Not gucken sich die Hamburger ja auch halbvolle Schiffe an.