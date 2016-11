Die kriselnde italienische Bank Monte dei Paschi hat auf mögliche Kosten in Milliardenhöhe durch Gerichtsprozesse hingewiesen. Es gehe um eine Summe von mehr als acht Milliarden Euro, teilte die Bank am Montag mit. Dabei wird auch die Gefahr von Kreditausfällen und einer schwächeren Liquidität erwähnt. Der Aktienkurs sackte am Montag um rund elf Prozent ab. In diesem Jahr hat das Papier damit rund 86 Prozent an Wert eingebüßt. Zu den aktuellen Aussichten sagte in London Mike Ingram, Marktstratege vom Finanzdienstleister BGC Partners: O-Ton: Das italienische Banksystem ist in keiner guten Verfassung. Und wenn man auf die weitere Wirtschaft in Italien schaut, so hat die sich von den Tiefen der Krise kaum erholt. Sie liegt sieben Prozent unter dem Stand von 2008. Das fordert auch seinen Tribut vom Bankensektor. Zumal in einem Umfeld, wo niedrige Zinsraten die Gewinnmöglichkeiten sehr einschränken." Die Bank plant eine Kapitalerhöhung von rund fünf Milliarden Euro, wobei Schulden in Eigenkapital umgewandelt werden sollen. Ob das klappt, ist unklar. Für Unsicherheit sorgt das Verfassungsreferendum in Italien am 4. Dezember, an das Ministerpräsident Matteo Renzi seine politische Zukunft geknüpft hat. Umfragen sehen das Gegenlager vorn. Scheitert Renzi, betrachten Investoren auch die Kapitalerhöhung bei der drittgrößten Bank des Landes Monte dei Paschi in Gefahr - zumal an den Börsen dann heftige Turbulenzen erwartet werden.