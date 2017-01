Netflix erfreut Anleger mit Quartalsrekord

Der US-Streamingdienst Netflix hat im vierten Quartal so viele neue Nutzer wie nie dazugewonnen. 7,05 Millionen Menschen weltweit schlossen von Oktober bis Dezember ein Abonnement für Netflix ab, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit stieg die Nutzerzahl auf insgesamt 93,8 Millionen. In den ersten Monaten des neuen Jahres erwartet das Unternehmen 5,2 Millionen neue Zuschauer.

In den USA gewann Netflix im vierten Quartal 1,93 Millionen neue Nutzer, in anderen Ländern 5,12 Millionen. Der Anteil der Nutzer außerhalb der Vereinigten Staaten liegt damit mittlerweile bei 47 Prozent.

Netflix-Aktie könnte Allzeithoch knacken

Die Anleger reagierten begeistert. Der Kurs der Netflix-Aktie stieg im elektronischen Handel um mehr als acht Prozent. Sollte sich diese Entwicklung am Donnerstag an der Wall Street fortsetzen, stünde die Aktie auf einem neuen Allzeithoch.

Netflix war vor zehn Jahren gegründet worden. Das nächste Jahrzehnt werde "noch erstaunlicher und bewegter", erklärte das Unternehmen.