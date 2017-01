Pamela Reif ist Deutschlands größter Instagram-Star. 2,7 Millionen Fans aus aller Welt folgen dem Account der 20-Jährigen und bestaunen die perfekte Mischung aus weiblichen Kurven und stählernen Muskeln. Im Gegensatz zu den vielen Promis, die sich und ihren Lifestyle ebenfalls auf Instagram zur Schau stellen, ist Reif alleine durch ihre Instagram-Fotos und -Videos bekannt geworden.

Um aus ihrer Beliebtheit Kapital zu schlagen, präsentiert die 1,0er-Abiturientin auf ihren Bildern Marken wie Calvin Klein, Hunkemöller oder Puma, was sie sich von den Firmen bezahlen lässt. Influencer-Marketing heißt das in der Werbewirtschaft. Im vergangenen Jahr launchte sie sogar eine eigene App, in der sich alles nur um sie dreht.

In diesem Jahr nun will Pamela Reif noch höher hinaus. Sie will mehr werden als ein Instagram-Star - und sich auch neue Erlösquellen erschließen. Im März erscheint ihr Buch "Strong & Beautiful" (224 Seiten für 25 Euro), in dem sie Beauty-Geheimnisse, Workout-Übungen und Rezepte verrät. Und in dieser Woche hat sie mit "Pamstrong" gar ihre eigene Fitnessplattform gestartet.

Traumfigur in zwölf Wochen?



Dort können Frauen, die Pamela Reifs Körperideal nacheifern wollen, kostenpflichtige Fitness-Programme buchen. "Mach mit bei meinem 12-Wochen Trainingsprogramm Pamstrong, sodass ich dir dabei helfen kann den Körper zu bekommen, von dem du immer geträumt hast", verspricht die Fitnessikone auf der Homepage.



"Pam's 12-Wochen-Gym Coaching" beinhaltet Trainingspläne, Ernährungsratgeber, Kalorienrechner, Makronährstoffrechner und Rezepte der Instagram-Königin. Das Basispaket für vier Monate kostet 60 Euro, der Jahreszugang einmalig 99,99 Euro plus 8,33 pro Monat. Auf der Webseite berichtet Reif, wie sie ihren Körper mit Hilfe von Krafttraining von "typischer Spargel" in knackig und kurvig verwandelt hat.





Auf den Spuren von Kayla's Army

Zum Beweis gibt es mehrere Vorher-Nachher-Bilder der Protagonistin. Im zugehörigen Werbevideo sieht man Reif lasziv Gewichte stemmen und an einem Rudergerät ziehen - natürlich alles in knapper Puma-Sportbekleidung. "Ich möchte davon weg kommen, nur eine Instagram-Persönlichkeit zu sein", sagte Reif zum Start von Pamstrong der "Gründerszene".

Damit wandelt Reif auf den Spuren des australischen Instagram-Stars Kayla Itsines, die ein ganz ähnliches Geschäftsmodell verfolgt. Die 25-jährige Fitnesstrainerin aus Adelaide hat ihre Social-Media-Berühmtheit (sechs Millionen Instagram-Fans) genutzt, um einen internationalen Fitnesskult aufzubauen. E-Books wie den "Bikini Body Guide" und darauf aufbauende Trainingsprogramme hat sie seit 2014 nach eigenen Angaben millionenfach verkauft. Ihre Fans nennen sich "Kayla's Army". Mal sehen, wie groß Pam's Army wird.