Silvester in Köln, Amok in München, Terror in Paris und Nizza, zuletzt ein Vergewaltigungsmord in Freiburg: 2016 befinden sich viele Deutsche im Verteidigungsmodus. Innerhalb eines Jahres ist die Zahl der kleinen Waffenscheine um 63 Prozent gestiegen. Rund 450.000 Bürger dürfen nun offiziell Schreckschuss- und Reizgaswaffen mit sich führen. Im Umlauf sind aber viel mehr, weil jeder sie auch ohne Schein kaufen kann. Pfeffersprays sind in Deutschland ab 14 Jahren zugelassen. Die Nachfrage stieg Anfang des Jahres so rasant, dass sogar die Drogeriekette dm sogenanntes "Tierabwehrspray" ins Sortiment aufgenommen hat.

Dass nicht alle Käufer damit Tiere abwehren wollen, ist offensichtlich. Dafür muss man noch nicht mal die Kundenrezensionen auf Amazon lesen, wo ein ganzes Arsenal an Selbstverteidigungswaffen angeboten wird - von Schreckschusspistolen über Elektroschocker bis zu Abwehr-Sprays aller Art. "Wenn man alleine unterwegs ist in der heutigen Zeit, ist sowas schon ganz toll zu haben, man weiß ja nie wen Merkel da schickt", lautet ein aktueller Kommentar zum derzeitigen "Bestseller" unter den Pfeffer-Sprays. "Möchte meiner Familie Übergriffe à la Köln ersparen", schreibt ein anderer Käufer. Und einige geben sogar an, es extra am Menschen getestet zu haben, um sich von der Effektivität zu überzeugen.

Waffenfachhandel meldet Umsatzrekorde

Als Auslöser für den Waffenboom gilt die unrühmliche Silvesternacht von Köln, in der ein ungezügelter Mob rund um den Hauptbahnhof Frauen sexuell belästigte. Laut Ingo Meinhard vom Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler (VDB), ging der Waffenhype sogar schon etwas früher los - nach den Terroranschlägen von Paris im November 2015. "Damals haben die Bürger zum ersten Mal die Waffenläden gestürmt", sagt der VDB-Geschäftsführer. Genaue Verkaufszahlen erhebt die Branche bislang nicht, aber die Waffenfachhändler berichteten Meinhard von Umsätzen, die doppelt so hoch wie im Vorjahr lagen.

Nach den Silvestervorfällen habe die Nachfrage nach frei verkäuflichen Waffen noch einmal neue Rekordhöhen erreicht. Erst nach Karneval, bei dem größere Zwischenfälle ausblieben, legte sich der Ausnahmezustand ein wenig. Zu Silvester erwartet Meinhard erstmal keine neuen Rekorde: "Die meisten Menschen, die sich unsicher fühlen, sind mittlerweile versorgt." Bei dm verkauft sich Pfefferspray allerdings nach wie vor gut. In nahezu allen dm-Märkten verzeichne man weiterhin ein hohes Interesse, sagte der Chefeinkäufer der Drogeriekette kürzlich der "Welt".

Irrationale Angst

Zählt man Sprays, Schreckschusswaffen, taktische Taschenlampen und Schrillalarme hinzu, so schätzt Meinhard die Zahl der in Deutschland im Umlauf befindlichen Waffen auf rund zehn Millionen. Dabei spricht selbst der Waffenlobbyist von einem "irrationalen Gefühl der Angst". Schließlich ist die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Gewaltverbrechens zu werden, in Deutschland nach wie vor gering. Meinhard sagt aber auch: "Wenn ich eine Waffe kaufe, wirkt sie sofort. Weil ich mich sicherer fühle und selbstbewusster auftrete."

Wem das legale Angebot an Waffen nicht ausreicht, der bedient sich online im Schmuddelregal. Wie "Zeit Online" berichtet, haben in diesem Jahr Hunderte Deutsche illegale Waffen bei einem Shop namens "Migrantenschreck" in Ungarn bestellt. Dort gibt es Pistolen und Gewehre mit illegalen Hartgummigeschossen zu kaufen, ein Modell ist optisch einer Kalaschnikow nachempfunden. "Ohne lästige bürokratische Hürden oder ärgerlichen Papierkram", verspricht die Seite. Auf der Kundenliste entdeckte die "Zeit" unter anderem Steuerberater, Fleischer, Zahnärzte, Programmierer und vier Lokalpolitiker der AfD Hamburg.