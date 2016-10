Der irische Billigflieger Ryanair bläst zum Angriff auf die Lufthansa-Heimatbasis in Frankfurt. Der dortige Flughafenbetreiber Fraport kündigte eine gemeinsame Pressekonferenz mit Ryanair an, die am Mittwoch an Deutschlands größtem Flughafen stattfinden soll.

Nach Informationen der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX soll erstmals ein Flugangebot von Frankfurt aus vorgestellt werden.

Bisher meidet Ryanair ebenso wie viele andere Billigflieger den Frankfurter Flughafen. Als Grund nannten die Iren bislang stets die im Vergleich zu anderen Airports deutlich höheren Gebühren, die Fraport verlangt.

Wann und mit welchem Flugangebot Ryanair antritt, blieb in der Fraport-Einladung offen. Ein Sprecher verwies auf die angesetzte Pressekonferenz. Der Winterflugplan ist gerade angelaufen. Jetzt beginnen die Planungen für den Sommerflugplan, der Ende März in Kraft tritt.

Die Iren fordern die Lufthansa damit an deren wichtigstem Drehkreuz heraus. An ihrem zweiten Drehkreuz in München muss sich die Lufthansa bereits mit der Billigkonkurrenz von Easyjet und Transavia auseinandersetzen. Entgegen früheren Plänen will der Dax-Konzern daher seine Billigtochter Eurowings vom kommenden Jahr an auch in München an den Start schicken.