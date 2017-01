Dieser Supermarkt verkauft nur abgelaufene Lebensmittel

In normalen Supermärkten wird alles, was das Haltbarkeitsdatum überschritten hat, aus dem Regal geräumt. Vieles davon landet im Müll. In einem Laden im britischen Leeds ist es genau andersherum: Hier sind ausschließlich abgelaufene Lebensmittel im Angebot. Abgepacktes Gemüse, Milch, Brot, Wurst, Kuchen und vieles mehr.

"Sharehouse" nennt sich der etwas andere Supermarkt im Norden Englands. Die Lebensmittel, die andernfalls auf dem Müll gelandet wären, stammen unter anderem von Supermärkten, Restaurants und Food-Fotografen. Statt die Sachen in den Müll wandern zu lassen, räumen die Macher des Sharehouse die abgelaufene Ware wieder in die schlichten Regale der dafür hergerichteten Lagerhalle.



Über Facebook bewerben sie die Angebote des Tages. Mal gibt es eine Palette mit 60 Packungen Milch, die ein Supermarkt weggegeben hat - gerade mal seit neun Stunden abgelaufen, aber noch verschlossen und gut gekühlt. Mal sind kistenweise Eier, Rosenkohl oder abgepackte Waren über, die in der Regel noch über das Haltbarkeitsdatum hinaus genießbar sind.

Jeder zahlt, soviel er will

Profit steht nicht im Fokus des Sharehouse: Jeder Kunde zahlt nur so viel, wie er will. Statt über Cash freuen sich die Macher auch über tatkräftige Unterstützung. Der Supermarkt entstand im Rahmen des Real Junk Food Projects, einem Netzwerk von mehreren Dutzend britischen Cafés, die nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren. Die Cafés sammeln ebenfalls Lebensmittel, die in den Müll wandern würden, obwohl sie noch genießbar sind, und bereiten daraus Speisen zu.



Das erste Café dieser Art gründeten Adam Smith, Conor Walsh und Sam Joseph Ende 2013 in Leeds, um die Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen. Dieser Laden verwertete alleine innerhalb der ersten zehn Monate 20 Tonnen für den Müll bestimmte Lebensmittel. Die Waren kramten sie teilweise tatsächlich aus dem Supermarkt-Müll, bis heute kooperiert laut Homepage keine der großen Ketten offiziell mit dem Projekt.

Nun soll auch das Sharehouse in Leeds Schule machen. Adam Smith erklärte dem "Independent", Ziel sei es, ein Sharehouse in jeder Stadt Großbritanniens zu eröffnen.