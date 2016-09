Am 1. September schafft Ikea nach zwei Jahren das unbegrenzte Rückgaberecht ab. Der schwedische Möbelkonzern passt damit seine Umtauschpraxis an die weltweit geltende Regelung an. Produkte können dann nach dem Kauf noch ein Jahr lang umgetauscht werden und nicht wie bisher unbegrenzt. Wer zwischen dem 25. August 2014 und dem 31. August 2016 eingekauft hat, behält allerdings sein lebenslanges Umtauschrecht für diese Produkte.

Vier Prozent aller Haushalte kommen komplett von Ikea

Trotz dieses Rückziehers in Sachen Service, ist und bleibt Ikea bei den Deutschen beliebt. Eine Statista-Grafik, zeigt, dass zwei Drittel aller Deutschen, Möbel der Schweden besitzen. Laut einer Umfrage, die das Statistik-Portal durchführte, besteht jeder vierte Haushalt mindestens zur Hälfte aus Ikea-Möbeln. Vier Prozent der Befragten gaben sogar an, dass ihr Haushalt fast gänzlich mit Billy, Expedit und Co. ausgestattet ist – und zu stören scheint es sie nicht. Den höchsten Anteil Befragter, die gerne weniger Möbel von Ikea hätten, gibt es mit fünf Prozent unter denjenigen, die ohnehin weniger als ein Viertel ihrer Einrichtung beim schwedischen Möbelhaus gekauft haben.