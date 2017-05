Der Thermomix-Boom ebbt ab - doch Vorwerk hat schon einen Plan

Er kann rühren, mixen, kneten und hacken - für viele Deutsche ist der Thermomix der Heilige Gral des Haushalts. Hierzulande steht der Tausendsassa in mehr als einer Million Küchen. Dabei ist er alles andere als ein Schnäppchen: Stolze 1200 Euro kostet das aktuelle Modell, der Thermomix TM5. Und trotzdem stehen die Leute Schlange. Dem Unternehmen Vorwerk gelang es, eine schnöde Küchenmaschine zum Lifestyleobjekt zu adeln. Als der Hype am größten war, musste man bis zu 12 Wochen auf seinen Thermomix warten.

Diese Zeiten sind vorbei: Heute hält man den neuen Thermomix bereits nach vier Tagen in den Händen. Das liegt vor allem an neuen Produktionsstätten in Deutschland und Frankreich, aber auch an der allmählich gesättigten Nachfrage. Lag das Wachstum 2015 noch bei unglaublichen 49,4 Prozent, erwirtschaftete Vorwerk im vergangenen Jahr nur noch ein Umsatzplus von elf Prozent in der Thermomix-Sparte. "Dabei blieb das operative Ergebnis aufgrund nicht vollständig erreichter Absatzziele leicht unter den Erwartungen", heißt es im aktuellen Geschäftsbericht. Dabei erhöhte der Konzern Anfang 2016 sogar den Preis für die Küchenmaschine um acht Prozent.

Der Thermomix wird international verkauft

Ein Blick auf die Zahlen zeigt: Vorwerk muss sich etwas einfallen lassen. Immerhin entscheidet der Thermomix maßgeblich über Wohl und Wehe des Konzerns. Der Thermomix ist für 42 Prozent des gesamten Umsatzes der Vorwerk-Gruppe verantwortlich, danach kommt die Staubsauger-Linie Kobold (27 Prozent).

Der Thermomix werde nun verstärkt in neue Länder gebracht, erklärte Vorwerk-Chef Reiner Strecker der "Welt". Wichtige Märkte seien derzeit China und die USA, ins Auge gefasst habe man außerdem Japan, Korea, Malaysia und Brasilien. In diesen Ländern hoffe man auf einen ähnlichen Boom wie in Deutschland vor einigen Jahren.

Vorwerk: Der Vertreter hat ausgedient

Dafür muss allerdings die Verkaufsstrategie angepasst werden. Die typischen Thermomix-Parties, bei denen ein Vertreter die Vorzüge der Küchenmaschine anpreist, sind in Asien keine Option. "In China wollen die Leute keine Vertreterbesuche", erklärt Strecker der "Welt". "Deswegen zeigen wir den Thermomix dort in angemieteten Küchenstudios." Mit den Show-Küchen erhofft man sich langfristig eine Absatzsteigerung von 20.000 auf 100.000 Geräte pro Jahr.

Auch in Deutschland verliert der klassische Vertreter an Bedeutung - weil tagsüber schlicht kaum noch jemand Zuhause ist, der überhaupt die Tür aufmachen könnte. Deshalb klingelt der Thermomix-Verkäufer nur noch nach vorheriger Absprache.

Der Thermomix ist aber nicht die einzige Hoffnung: Im Laufe des Jahres soll noch ein weiteres Produkt in den Handel kommen. Worum es sich dabei handelt, darüber möchte der Vorwerk-Chef noch nicht sprechen. Ob dem Konzern mit Sitz in Wuppertal noch einmal so ein großer Wurf gelingt wie mit dem Thermomix, wird sich zeigen.