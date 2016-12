Italiens Nein zur Verfassungsreform lässt Sorgen vor einer Rückkehr der Euro-Schuldenkrise wieder aufflammen. Ökonomen sahen in der Niederlage von Ministerpräsident Matteo Renzi am Montag vor allem einen herben Rückschlag für das hoch verschuldete Land.

Einen Austritt Italiens aus dem Euroraum hielten sie zwar weiter für eher unwahrscheinlich - das Risiko sei nun aber gestiegen.

Das von manchen Experten befürchtete Beben an den internationalen Finanzmärkten blieb zunächst aus. Insgesamt war die Reaktion deutlich verhaltener als etwa bei der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten im November oder beim Brexit-Votum Ende Juni.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble betonte, er sehe keine Gefahr für die Eurozone. «Es gibt keinen Grund, von einer Euro-Krise zu reden», sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel. Nach Ansicht von Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem hat das Nein der Italiener keine direkten ökonomischen Folgen: «Das ist ein demokratischer Prozess und ändert weder die wirtschaftliche Situation noch die Lage in den Banken.»

Die italienische Wirtschaft schwächelt jedoch, die Banken sitzen auf einem riesigen Berg fauler Kredite, die Arbeitslosigkeit ist hoch. «Es steht zu befürchten, dass sich die Reformtätigkeit in Italien nun wieder verlangsamt. Und das wäre nicht nur für Italien eine bedenkliche Entwicklung», sagte Bundesbank-Präsident Jens Weidmann laut Redetext bei einer Veranstaltung in München. Er warnte zugleich vor Schwarzmalerei: «Ein Nein ist sicher nicht das Ende der Welt.»

Laut Ifo-Präsident Clemens Fuest wird sich die wirtschaftliche Stagnation in dem Land verlängern: «Die Wahrscheinlichkeit, dass Italien dauerhaft Mitglied der Eurozone bleibt, ist gesunken.» ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski hielt Ängste vor einer neuen Krise für übertrieben: «Gestürzte Regierungen in Italien sind nun wirklich nichts Neues, und Europa hat schon Vieles überlebt.» Aus Sicht von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer hat das Land allerdings die Chance vertan, die politischen Voraussetzungen zur Lösung der wirtschaftlichen Probleme zu schaffen: «Italien bleibt ein Krisenkandidat.»

Zumindest die Finanzmärkte zeigten sich zunächst relativ unbeeindruckt. Am Montagnachmittag stand der deutsche Leitindex Dax 1,37 Prozent höher bei 10 657,63 Punkten. Jedoch hatten sich die Anleger schon in der vorigen Woche auf eine Niederlage Renzis eingestellt - entsprechende Verluste waren die Folge gewesen.

Der Euro büßte nach der Rücktrittsankündigung des Sozialdemokraten zwar etwas an Wert ein, erholte sich anschließend aber wieder deutlich. Zuletzt stand die Gemeinschaftswährung leicht im Plus bei 1,0692 US-Dollar. Es gab zunächst auch keine Flucht in deutsche Staatspapiere, wie einige Experten wegen der anhaltend hohen Verschuldung Italiens angenommen hatten.

An der italienischen Börse gab es zum Start in die neue Handelswoche allerdings größere Verluste. Der Leitindex FTSE MIB rutschte anfangs um 2,02 Prozent ab, vor allem Bankaktien waren betroffen. Am Nachmittag lag er noch mit 1,28 Prozent im Minus. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand am Montagnachmittag ein Plus von 0,74 Prozent auf 3037,55 Zähler zu Buche.

An den Märkten in Asien waren die Abschläge überschaubar. In Tokio schloss der Nikkei-Index für 225 führende Werte 0,82 Prozent schwächer bei 18 274,99 Punkten. Vor allem Finanzwerte gaben nach.