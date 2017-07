Übergewicht, Postkarten und heiße Flirts: So verbringen wir unseren Urlaub in Echtzeit

Na endlich: In vielen Bundesländer beginnen die Sommerferien. Sonnencreme wird nun (hoffentlich) gebraucht, Bücher werden gelesen (die sonst das ganze Jahr im Regal verstauben) und wir schlemmen (so dass der Hosenbund am Ende der Ferien bedrohlich kneift). Wofür wir im Urlaub Geld ausgeben oder womit wir uns so beschäftigen, zeigt eine aktuelle Echtzeitgrafik, die vom Online-Kredithaus Auxmoney erstellt wurde.

Auf der Grundlage von Umfragen und Untersuchungen zeigt die Grafik sekundengenau, dass wir beispielsweise in drei Sekunden Urlaub schon drei Gläser Alkohol getrunken haben - zumindest statistisch. Denn die Werte werden natürlich hochgerechnet und gelten für ganz Deutschland und nicht für jeden einzelnen Urlauber. Und so kommen wir nach zehn Sekunden immerhin auf vier Urlaubsflirts - und immerhin drei Liebeskrisen im Urlaub. Genauso viele Andenken kaufen wir in zehn Sekunden Urlaubszeit ein. Und knapp 130 Kilogramm nehmen wir pro Urlaubsminute zu.

In sechs Minuten hauen wir ein Reisebudget von rund 71.000 Euro auf den Kopf. Reisediebe im Hotel räumen in 30 Sekunden rund 60 Euro aus unseren Zimmern. Und wir verbrauchen 20.000 Milliliter Sonnencreme - in nicht einmal sieben Minuten. Immerhin: In den ersten zehn Sekunden von Deutschlands Ferienzeit fällt nur einer vom Bananaboot, so die Statistik. Da hatten wir irgendwie mehr erwartet.