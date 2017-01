Beste Laptopmarken

Ich möchte mir einen neuen Laptop kaufen. Meine Anforderung sind nicht besonders, ich brauche ihn für ein bisschen Office, Internet, Netflix - Hausgebrauch sozusagen. Leider habe ich so gar keine Idee, welche Marken gut und zuverlässig sind, daher: Was empfehlt ihr für Marken bei Laptops? Was sind eure Favoriten und welche Marken gehen gar nicht? Vielen Dank