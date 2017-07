Ab 20 Dollar pro Flasche: Amazon verkauft jetzt eigene Weine

Amazon ist längst zu einem Kaufhaus im Netz gewachsen. Lagen die Anfänge des Onlinegiganten noch bei Büchern und Technik, hat das Unternehmen sein Angebot inzwischen weiter ausgebaut. Im Bereich Mode will Amazon stärker wachsen, mit dem Angebot Amazon Fresh, das auch seit einigen Wochen in Deutschland verfügbar ist, pusht die US-Firma den Lebensmitteleinkauf im Netz.

Jetzt präsentiert Amazon sein neuestes Wachstumsfeld: Wein. Mit einer eigenen Weinlinie, die Amazon gemeinsam mit King Vintners, einer Abteilung der King Estate Winery, entwickelt hat, soll der US-Markt erobert werden. Next heißt der erste eigene Wein des Onlinehändlers. Drei Weine (Pinot Gris, Red Bland und Pinot Noir) sind anfangs erhältlich, die Flasche kostet zwischen 20 und 40 Dollar. Ein durchaus selbstbewusstes Preisniveau. Insgesamt vier Weinlinien will Amazon auf den Markt bringen, berichtet "Recode". Zunächst sollen jeweils 1500 Kartons in den Verkauf kommen. Vertrieben werden die Flaschen bislang im Wein-Shop auf der Amazon-Seite und im eigenen Weinhandel unter amazonwine.com. Wann die Tropfen auch in Deutschland verfügbar sein werden, ist nicht bekannt.





Amazon: Wein boomt in den USA



How profitable is selling alcohol in the U.S.? $STZ went from $20 to $200 in the past 5 years. pic.twitter.com/tiL7puHtrJ — ivanhoff (@ivanhoff) 29. Juni 2017

Mit den eigenen Wein-Kreationen verstärkt Amazon sein Engagement im Food-Bereich - und geht weit darüber hinaus. denn in den USA boomt Wein. Das Deutsche Weininstitut berichtet im Zuge einer Studie, dass "Wein als eine zentrale Position im Lebensstil der Konsumenten" auszumachen sei. Zwar liegt der Pro-Kopf-Verbrauch im Vergleich zu europäischen Ländern nicht so hoch, doch die Größe des Marktes ist enorm: In keinen anderen Land der Welt wurde zuletzt so viel Wein verkauft wie in den USA. Hier will Amazon mitmischen. Darüber hinaus könnte der Kauf der Bio-Supermarktkette Whole Food durch Amazon noch eine Rolle spielen, denn der Onlinehändler könnte seinen Wein künftig auch in den Läden verkaufen.