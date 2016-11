Was Paketboten auf sich nehmen, um den Zeitplan einzuhalten

Bald beginnt die stressige Vorweihnachtszeit. In der nicht nur die Innenstädte, sondern auch die Straßen noch voller sind als sonst. Denn längst kommt ein großer Teil der Geschenke, die am 24. Dezember unter dem Weihnachtsbaum liegen, nicht mehr aus dem Einzelhandel, sondern wird online bestellt und vom Paketboten bis nach Hause gebracht. Für die Logistikunternehmen ist der Dezember wahrscheinlich der umsatzstärkste, aber bestimmt nicht der besinnlichste Monat des Jahres. Ein BBC-Bericht zeigt, dass das Arbeitspensum der Fahrer bereits vor dem Weihnachtsgeschäft die Belastungsgrenze weit überschreitet.

Konkret geht es um Firmen, die sich um den Versand von Amazon-Paketen in Großbritannien kümmern. Das Online-Kaufhaus bietet bei einem Großteil seiner Waren eine Lieferung innerhalb von 24 Stunden an – für die Fahrer ergeben sich dadurch strenge zeitliche Rahmen. Das hat laut der BBC in Großbritannien bereits dazu geführt, dass die Amazon-Paketboten durch eine besonders gefährliche Fahrweise aufgefallen sind, weil sie alles dafür tun, ihre Runden in der vorgeschriebenen Zeit zu absolvieren.



Bloß nicht nett sein

Für den BBC-Bericht hat sich ein Reporter – er nennt sich Chris – bei einer der Firmen eingeschlichen und eine Zeitlang Pakete für Amazon ausgeliefert. Was Chris von seinem Arbeitsalltag erzählt, klingt schockierend: "An meinem ersten Tag als Paketbote für Amazon wurde mir schnell klar, dass Dinge wie Müdigkeit oder Toilettenbesuche nicht berücksichtigt werden, wenn Amazon seine Lieferrouten plant." An einem typischen Tag habe er zwischen 150 und 200 Pakete ausliefern müssen, sein Fahrtweg wurde von Amazon vorgegeben. Er arbeitete im Schnitt elf Stunden und das an sechs Tagen in der Woche.





Als er einmal einem Kunden helfen wollte, sein verschwundenes Paket zu finden, bekam Chris von seinem Chef die Anweisung, sich aus solchen Dingen herauszuhalten: "Kundenservice ist nicht deine Aufgabe. Du brauchst nicht nett zu sein.



"Sich an das Geschwindigkeitslimit zu halten, gelang Chris oft nicht. Auch seine Kollegen erzählten ihm von Tagen, an denen sie nicht nur keine Zeit fanden, sich an das vorgeschriebene Tempolimit zu halten, sondern an denen selbst der Toilettenbesuch wegfallen musste. Einige seiner Kollegen hätten sich regelmäßig in Plastikflaschen entleert. Einer gestand sogar, dass er einmal seine Notdurft hinten in seinem Wagen verrichtet habe.

Laut Amazon werden alle unabhängigen Unternehmen dazu angehalten, ihre Mitarbeiter mit Respekt zu behandeln und geltende Gesetze wie Verkehrsregeln zu befolgen. Da viele der Fahrer auf selbstständiger Basis beschäftigt werden, liege es in deren Verantwortung, Pausen einzuplanen.