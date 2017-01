Ob bei Kaffee, Zigaretten oder Kraftstoff - das neue Jahr bringt für die Menschen in Griechenland zahlreiche Steuererhöhungen mit sich.

Griechische Medien veröffentlichten lange Listen, was auf die Verbraucher 2017 zukommt. Der pleitebedrohte griechische Staat will mit den Maßnahmen in diesem Jahr rund 2,45 Milliarden Euro zusätzlich einnehmen.

Wer in Griechenland tanken geht, zahlt demnach künftig 3 Cent mehr Steuern pro Liter Benzin (Erhöhung von 67 auf 70 Cent). Der Steueranteil bei Diesel steigt um 8 Cent. Am stärksten betroffen sind jedoch Autofahrer, die auf Erdgas gesetzt haben: Hier liegt der Steueranteil künftig um 10 Cent höher bei 0,43 Euro pro Liter.

Auch Raucher und Kaffeetrinker müssen tiefer in die Tasche greifen: Ein Kilo Tabak kostet künftig mit 170 Euro fast 10 Prozent mehr, und auch die Flüssigkeit für E-Zigaretten ist von der Steuererhöhung nicht ausgenommen. Beim Kaffee soll der Kilopreis um zwei bis drei Euro steigen; im Café wären das pro Tasse griechischen Medien zufolge 10 bis 20 Cent mehr. Zudem erhöhen sich die Steuern auf Telefonie, und zwar um 5 Prozent bei Festnetzanschlüssen.

Das Gros der angestrebten Mehreinnahmen will der Staat jedoch von Landwirten, Hausbesitzern, Rentnern, und Selbstständigen holen. Mit Rentenkürzungen und höherer Besteuerung soll diese Gruppe dem Staat rund 1,5 Milliarden Euro zusätzlich bringen.