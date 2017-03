Berliner Mieter muss wohl nicht Beratungsfirma weichen

Ein Berliner Mieter, aus dessen langjähriger Wohnung Büroräume werden sollen, darf wohl bleiben. In dem Streit vor dem Bundesgerichtshof (BGH) zeichnet sich ab, dass die obersten Zivilrichter in Karlsruhe die Räumungsklage gegen den Mann voraussichtlich abweisen werden.

Die Vermieterin möchte die Räume, damit ihr im selben Haus arbeitender Ehemann mehr Platz für seine Beratungsfirma bekommt und Akten auslagern kann. Wie die Vorsitzende Richterin Karin Milger in der Verhandlung sagte, hat der Senat aber erhebliche Zweifel, ob dieses Vorhaben ausreichend Gewicht hat, um die Besitzrechte des Mieters an seiner Wohnung zu überwiegen.

Die Gerichte der Vorinstanzen hatten die Kündigung für berechtigt gehalten, die Räumung aber wegen eines neuen Berliner Schutz-Gesetzes für Wohnraum untersagt. Um die Wohnungsnot in der Hauptstadt zu lindern, ist es nur noch unter strengen Auflagen erlaubt, in einer Wohnung ein Büro, eine Kanzlei oder eine Praxis einzurichten oder dort Feriengäste einzuquartieren. Darauf dürfte es in Karlsruhe wegen der grundsätzlichen Bedenken der Richter aber nun gar nicht mehr ankommen. Das Urteil soll es um 14.30 Uhr geben. (Az. VIII ZR 45/16)