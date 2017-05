Sind die Straßen der Zukunft bald aus Plastik?

Ein britisches Unternehmen will unsere Straßen grüner machen, indem sie Plastik verbauen. Eine klassische Asphaltstraße besteht zu 90% aus Stein und zu 10 % aus Bitumen – ein Erdölprodukt, das nicht gerade einen guten ökologischen Fußabdruck hat.

Aber es gibt Alternativen. Das Unternehmen McRebur fügt seiner Mixtur MR6 Pellets aus recyceltem Hausmüll hinzu. Solche Straßen sollen 60 % stärker sein als normale und 10 mal länger halten. Positiver Nebeneffekt: Man braucht kein Erdöl mehr.

Die Idee ist nicht ganz neu. Indien hat bereits vor Jahren angefangen, Straßen Plastik beizumischen, vor allem um den Müll loszuwerden. Dort gibt es bereits etwa 33.000 Kilometer solcher Straßen. Auch in Nordamerika fügt man Flughafenlandebahnen und LKW-Straßen Plastik hinzu, um deren Haltbarkeit zu erhöhen.

Jetzt will die Region Cumbria in England mitmachen. Mit etwa 44 Millionen Kilometern Plastikstraßen weltweit, könnten diese vielleicht auch bald in Deutschland Schule machen.