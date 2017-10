So viel Wohnung bekommt man weltweit für 1500 Dollar

In den Großstädten Deutschlands steigen die Mieten immer weiter. Erst kürzlich machte eine Besichtigung in Berlin mit 800 Interessenten medial die Runde. Weltweit sind die Berliner Wohnungen aber im Durchschnitt regelrechte Schnäppchen, wie die Grafik von Statista zeigt.



Die US-amerikanische Immobilienplattform RentCafé hat ermittelt, wie viel Wohnraum man in den interessantesten Städten der Welt für 1.500 Dollar mieten kann. Demnach ist es am günstigsten in Istanbul. In der türkischen Hauptstadt bekommen Mieter 176 Quadratmeter für ihr Geld. In Shanghai sind es 158 und in Berlin 139 Quadratmeter.



Richtig teuer wird es in Zürich, San Francisco und London. Spitzenreiter ist allerdings der New Yorker Stadtteil Manhattan. Eine Wohnung für 1.500 Dollar umfasst dort schlappe 26 Quadratmeter. Ein solches Appartement würde fast sieben Mal in die gleich teure Wohnung in Istanbul passen.