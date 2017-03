Steigende Inflation drückt auf die Konsumstimmung

Die Verbraucherstimmung in Deutschland leidet unter der anziehenden Inflation. Das Barometer für das Konsumklima im April sinkt um 0,2 auf 9,8 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit November, wie die GfK-Marktforscher am Donnerstag zu ihrer Umfrage unter 2000 Verbrauchern mitteilten. Vor allem die zuletzt spürbar gestiegenen Preise für Energie würden bei den Konsumenten ihre Spuren hinterlassen, sagte GfK-Experte Rolf Bürkl. "Das wirkt sich auf die Kaufkraft aus, das beeinträchtigt die Kaufkraft der Einkommen. Das berücksichtigen die Verbraucher entsprechend, und so sind auch die Einkommenserwartungen etwas gemäßigter. Verschärfend kommt hinzu, dass wir nach wie vor null Zinsen haben, eine Null-Zins-Politik haben in der Bundesrepublik, und das ist angesichts einer Inflation von mehr als zwei Prozent gerade für die Sparer eine sehr schlechte Nachricht." Die Befragten schätzten deshalb ihre künftige Finanzlage den zweiten Monat in Folge schlechter ein. Dagegen wurden die Konjunkturerwartungen deutlich hochgeschraubt. Die Rahmenbedingen würden stimmen, sagt Bürkl: "Also, die Verbesserung der Konjunkturerwartung spiegelt eigentlich in erster Linie die gute Verfassung der deutschen Wirtschaft wieder. Der Arbeitsmarkt ist nach wie vor überaus stabil, die Beschäftigung nimmt weiter zu, wird auch weiter zunehmen. Das steht auch im Einklang mit den jüngsten Prognosen der deutschen Forschungsinstitute die leicht nach oben korrigiert worden sind für das Bruttoinlandsprodukt. Also, was die deutsche Wirtschaft betrifft läuft alles sehr rund." Die Bereitschaft zu größeren Anschaffungen legte ebenfalls zu - trotz der steigenden Preise. Für die Konsumenten sei die stabile Arbeitsmarktentwicklung offenbar das wichtigere Kriterium, denn sie verringere die Furcht vor Jobverlust und sorge somit für höhere Planungssicherheit, so die Konsumexperten von der GfK.