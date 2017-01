Oftmals kommt es uns vor, als würden wir Ewigkeiten in der Schlange beim Einkaufen warten. Egal, wo wir uns anstellen, wir haben das Gefühl, bei uns dauert es am längsten. Wir verraten Ihnen, was sie beim Anstellen beachten können.



1. Die Menge macht’s aus



Stellen Sie sich lieber hinter einem sehr vollen Einkaufswagen in die Schlange, als hinter mehreren Menschen mit nur wenigen Einkäufen. Laut New York Times braucht man Schnitt 41 Sekunden für Begrüßung, Bezahlung und Einpacken. Pro gekauftem Artikel kommen noch einmal etwa drei Sekunden hinzu. Kauft die Person vor einem also 100 Teile, muss man weniger lang warten, als bei fünf Menschen mit je 20 Teilen.



2. Links entlang



Da ein Großteil der Menschen Rechtshänder sind, tendieren die meisten dazu sich rechts an einer Kasse anzustellen. Oftmals ist man also schneller mit dem Einkauf fertig, wenn man sich an der linken Seite anstellt.



3. Alte Menschen meiden



Wer es eilig hat, sollte sich nicht hinter älteren Menschen anstellen. Diese benötigen häufig länger zum Einpacken und Bezahlen.



4. Produkte sortieren



Man selber kann das Scannen beschleunigen, indem man die Produkte geordnet auf das Kassenband legt. Gleiche Produkte lassen sich schneller hintereinander scannen.



Diese Tricks helfen Ihnen beim nächsten Einkauf schneller wieder aus dem Supermarkt heraus. Ob sie auch gegen unser Gefühl helfen, dass es an den anderen Schlangen schneller geht, bleibt aber fraglich.