Quelle: BAM Berlin, 21.12.16: Bald ist es wieder soweit. Die Korken knallen und mit ihnen sämtliche Raketen und Feuerwerkskörper. Silvester ist die toleranteste Nacht des Jahres. Aber nicht in jeder Hinsicht, vor allem wenn es um illegale Böller geht. O-TON Sven Walentowski, Pressesprecher Deutscher Anwalt Verein «Hände weg von illegalen Böllern und Feuerwerksraketen! Alles, was nicht von einem Bundesamt geprüft und freigegeben worden ist mit Siegel darauf und allem Pipapo, davon einfach die Hände weg lassen! Nicht illegal auf Märkten kaufen! Nirgendwo kaufen! Wenn ich nämlich einen Schaden verursache, muss ich den selber tragen. Dann zahlt auch nicht einmal meine private Haftpflichtversicherung oder die Unfallversicherung oder sonst wer, sondern dann bleibe ich auf dem gesamten Schaden auch selber sitzen und selbst bei einer Versicherung verliere ich den Versicherungsschutz. Also Hände weg!» Das war mal eine Ansage. Keine illegalen Böller. Dann Szenario zwei: Ich feiere eine Party, ein Gast zündet einen Feuerwerkskörper und schon habe ich den Schaden, was nun? O-TON Sven Walentowski, Pressesprecher Deutscher Anwalt Verein «Haftet jetzt der Gast? Na klar haftet er, aber nicht alleine. Der Gastgeber nämlich auch, weil für die Wohnung, für das Hausrecht ist nämlich der Gastgeber auch verantwortlich und er ist auch verantwortlich für das was seine Gäste tun. Er kann sie zwar in die Mithaftung nehmen, aber man muss immer darauf aufpassen: Gucke, wen du in dein Haus lässt und was er macht. Du bist nämlich mit verantwortlich.» Auch wenn wir an Silvester mal so richtig feiern dürfen, an ein paar Regeln sollte sich jeder halten. Ansonsten kann es ein teurer Start ins neue Jahr werden.