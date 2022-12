Edward Norton, Madelyn Cline und Daniel Craig (rechts) in einer Szene von Knives Out 2

von Dirk van Versendaal Für den Krimispaß "Glass Onion: A Knives Out Mystery" haben Daniel Craig und Edward Norton zum ersten Mal zusammengearbeitet. Und sich eine nette Zeit in Griechenland gemacht, wie die beiden Stars im stern-Interview erzählen.

London, am Tag der Weltpremiere einer Kriminalkomödie, die Daniel Craig und Edward Norton in Hauptrollen zusammengebracht hat: "Glass Onion: A Knives Out Mystery", krönender Abschlussfilm des 66. Londoner Filmfestivals. Für Craig ist es der zweite Auftritt in der Rolle des Benoit Blanc, des geschniegelten Detektivs mit dem schweren Südstaatenakzent. Für Norton dagegen ein einmaliger Auftritt als Tech-Milliardär, der Freunde und Weggefährten auf seine Privatinsel einlädt, um sie dort mit einem Mystery-Spiel zu bespaßen.