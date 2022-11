In der fünften Staffel der Netflix-Serie "The Crown" brennt der Palast. Die Neubesetzung überzeugt weniger – und mehr

von Dirk van Versendaal Die eigentliche Königin in der fünften Staffel von "The Crown" heißt Elizabeth Debicki. Sie spielt Lady Di überraschend nah am Original.

An einer Stelle fällt er dann, der Satz, der uns begreifen lässt, warum wir diese Serie und ihr Personal so lieben: "Wir zerstören alle, die anders sind. Das tun wir in unserer Familie." Ja, die Royals und ihre komplexen Charaktere, auch in Staffel fünf sind sie herrlich anzuschauen inmitten ihrer Familienfehden und Liebesaffären. Die turbulenten frühen 90er-Jahre hatten es in sich, Charles und Diana trennten sich in einem Rosenkrieg, überhaupt schien die britische Monarchie zur royalen Muppet Show zu verkommen.

Nicht die reine bittere Wahrheit

In ihrer neuen Auflage hat "The Crown" einen Tick unter dem erneuten Tausch ihrer Darsteller gelitten: Der neuen Queen ist ihr unterkühltes Wesen abhandengekommen, Imelda Staunton zeigt in jeder einzelnen Szene mehr an Mimik als ihre Vorgängerinnen. Auch Dominic West gibt als Thronfolger Charles ein paar Gesichts-Tics zu viel zum Besten, und Jonathan Pryce ähnelt irritierenderweise Spaniens Altkönig Juan Carlos, nicht Prinz Philip, dem Duke of Edinburgh. What the heck und halb so schlimm! Denn da gibt es ja noch Elizabeth Debicki, die ihre heulsusige Diana mit kokett-devotem Blick beeindruckend nah am Original spielt. Die 32-jährige Australierin hat ein Gardemaß von 1,90 Meter und ist es gewohnt, Filmpartner zu küssen, die auf Kisten stehen oder auf Kissen sitzen. Wir danken allen Beteiligten, dass sie als Königin der Herzen auf derlei Tricks verzichten darf.

In England griffen Kritiker die Serie an wegen eines Zuviels an Fiktion und einer respektlosen Plünderung der Familiengeschichten der Windsors. Weshalb Netflix ausdrücklich darauf hinweist, bloß ein Drama zu erzählen, nicht die reine bittere Wahrheit. Das kann allen republikanischen Kontinentaleuropäern egal sein, denn mal ehrlich: Wie schön ist es, wenn die verrückten Nachbarn sich streiten? Zurücklehnen und genießen.

"The Crow", 5. Staffel, ab 9. November auf Netflix